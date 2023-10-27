سفارة النمسا تقيم حفل استقبال بمناسبة يومها الوطني

كما حضر الحفل الذي أقيم فى فندق الريتز كارلتون في أبوظبي، سعادة عائشة إبراهيم بن سويدان السويدي مدير إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية، وعدد من المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة، وجمع من أبناء الجالية النمساوية المقيمة في الدولة. وأشاد السفير النمساوي، في كلمة له خلال الحفل، بعلاقات التعاون والصداقة بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا، والتي شهدت تطورا في مختلف المجالات، مؤكدا حرص بلاده على تطوير وتعزيز علاقات التعاون الثنائية بين البلدين الصديقين .

كما حضر الحفل الذي أقيم فى فندق الريتز كارلتون في أبوظبي، سعادة عائشة إبراهيم بن سويدان السويدي مدير إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية، وعدد من المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة، وجمع من أبناء الجالية النمساوية المقيمة في الدولة. وأشاد السفير النمساوي، في كلمة له خلال الحفل، بعلاقات التعاون والصداقة بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا، والتي شهدت تطورا في مختلف المجالات، مؤكدا حرص بلاده على تطوير وتعزيز علاقات التعاون الثنائية بين البلدين الصديقين .

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المرر يحضر حفل السفارة التركية بمناسبة مرور 50 عاماً على العلاقات الدبلوماسيةحضر خليفة شاهين المرر، وزير دولة، حفل الاستقبال الذي أقامه توجاي تونشير، سفير الجمهورية التركية، بمناسبة الذكرى الـ 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية اقرأ أكثر ⮕

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس النمسا بذكرى اليوم الوطني لبلادهأبوظبي في 26 أكتوبر / وام / بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 'حفظه الله'، برقية تهنئة إلى فخامة الدكتور ألكسندر فان دير بيلين رئيس جمهورية النمسا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. اقرأ أكثر ⮕

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رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس النمسا بذكرى اليوم الوطنيأبوظبي/ وام بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، برقية تهنئة إلى الدكتور ألكسندر فان دير بيلين رئيس جمهورية النمسا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. اقرأ أكثر ⮕

المرر يحضر حفل السفارة التركية بمناسبة مرور 50 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسيةأبوظبي في 26 أكتوبر / وام / حضر معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، حفل الإستقبال، الذي أقامه سعادة توجاي تونشير سفير الجمهورية التركية بمناسبة الذكرى الـ 50 على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التركية. اقرأ أكثر ⮕

'الحرس الوطني' و 'تصنيف' توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في التصنيف البحري والإستشارات الفنية والتدريبأبوظبي في 25 أكتوبر / وام / وقعت قيادة الحرس الوطني وهيئة الإمارات للتصنيف 'تصنيف' مذكرة تفاهم بهدف التعاون في مجالات التصنيف البحري والإستشارات الفنية والتدريب، وذلك في مقر قيادة الحرس الوطني بأبوظبي. اقرأ أكثر ⮕