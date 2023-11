سعيد بن طحنون يستقبل بعثة المنتخب البيلاروسي لرياضات التزلج المدولب

وأضاف معاليه ان قدوم المنتخبات العالمية إلى الإمارات يعود بالنفع على الأندية المحلية كذلك المنتخبات الوطنية، إذ تتوفر لديهم فرص الاحتكاك بمنتخبات صاحبة تجارب عالمية ذات مستوى عالي مما ينعكس إيجابياً على تطوير قدراتهم وجعلهم في تقدم مستمر نحو الأفضل، وتبادل الخبرات معهم سواء على اللاعبين أو المدربين. وعبر اليكسي خاتيلف، عن سعادته بإقامة معسكر المنتخب البيلاروسي في أبوظبي، ما يضمن نجاح المعسكر وخروجه بصورة مثالية وتحقيق أقصى استفادة فنية في ظل الإمكانيات الكبيرة التي تحظى بها الإمارات.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: WAMNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

WAMNEWS: بحضور أحمد بن محمد ..سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة تُطلق صندوقاً استثمارياً بقيمة 500 مليون درهم لتمويل شركات التكنولوجيا الناشئة- أحمد بن سعيد: الصندوق خطوة استراتيجية واستجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة لدعم الاقتصاد الرقمي بدبي.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: سعيد الكبيسي: هدفي في 'أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو' أن أكون أفضل لاعب إماراتيأبوظبي في 31 أكتوبر / وام / أكد سعيد الكبيسي، لاعب المنتخب الوطني للجوجيتسو، جاهزيته للمشاركة في بطولة أبوظبي العالمية، التي تنطلق نسختها الـ15 يوم غد الأربعاء، في 'مبادلة أرينا' بمدينة زايد الرياضية.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: تايلاند تسجل بداية قوية بمنافسات «آسيوية الأوبتمست» في أبوظبيسجل المنتخب التايلاندي بداية قوية في البطولة الآسيوية للأوبتمست، التي تقام في العاصمة أبوظبي برعاية الشيخ محمد بن سلطان

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: عبدالله بن زايد يستقبل وزير التعليم وتنمية المهارات وريادة الأعمال في الهندhttps://wam.ae/ar/details/1395303216735

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

ALBAYANNEWS: عبدالله بن زايد يستقبل وزير التعليم وتنمية المهارات وريادة الأعمال في الهندموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕

ALBAYANNEWS: حمدان بن مبارك يستقبل رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدمموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕