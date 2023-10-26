سعيد الطاير يسلط الضوء على جهود المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر

سلط معالي سعيد محمد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، الضوء على جهود المنظمة في دفع عجلة الإجراءات والنقاشات الفعالة حول العمل المناخي، في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الرابع والثلاثين لـ«مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة»، الذي عقد في مسقط بسلطنة عمان الشقيقة.

وأشار معالي سعيد الطاير في كلمته إلى انضمام 83 دولة حتى الآن إلى التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر، مؤكداً أن هذا العدد في زيادة مستمرة، ما يدل على زيادة وتيرة الالتزام بتحقيق مستقبل مستدام للجميع. فإن هناك اعتماداً مطرداً على الواردات من المواد الغذائية في ظل النمو السكاني الكبير. ونحن بحاجة إلى وضع خطة طويلة المدى للاعتماد على أنفسنا فيما يتعلق بإنتاج الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي للمواطنين والمقيمين على حدٍ سواء».

وأردف: «إن الحروب والنزاعات المسلحة وعدم الاستقرار السياسي في المنطقة من أهم أسباب تردّي التنوع البيولوجي، الأمر الذي انعكس سلباً على النباتات والحيوانات المحلية، وبات مصدر تهديد لها، وتسبب في إلحاق الضرر بالنظام البيئي». headtopics.com

وأوضح معاليه: «إن مساعينا لتسريع وتيرة تنفيذ الإسهامات المحددة وطنياً، واستراتيجيات التنمية طويلة الأجل منخفضة الانبعاثات، وخطط التكيف الوطنية تدفع عجلة العمل المناخي وتعزز المرونة في مواجهة آثار تغير المناخ».وذكر أنه منذ إنشاء المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر في عام 2016، أخذنا على عاتقنا مسؤولية دعم المساعي العالمية لتحقيق التنمية المستدامة، من منطلق إيماننا الراسخ بأن الاقتصاد الأخضر هو السبيل لتحقيق هذا الهدف.

وأشا معاليه إلى أن للمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر شراكات قوية مع المنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية ومؤسسات القطاع الخاص.

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