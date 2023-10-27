سعود بن صقر: الرياضة تتجاوز الحدود واللغات وتوحد الشعوب

المصغرة لكرة القدم 2023 التي تستضيفها رأس الخيمة من 26 أكتوبر الجاري إلى 4 نوفمبر المقبل، بتنظيم من الاتحاد العالمي لكرة القدم المصغرة «الميني فوتبول» بالتعاون مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، في جزيرة المرجان برأس الخيمة.
وأكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي أن استضافة رأس الخيمة لبطولة كأس العالم المصغرة لكرة القدم 2023 يأتي انطلاقاً من إيمانها بأهمية الرياضة ودورها في تعزيز التقارب الثقافي وتعميق الترابط الإنساني بين الناس، والرياضة تتجاوز الحدود واللغات لتوحد الشعوب، وهي الوسيلة الفاعلة للارتقاء بجودة الحياة.
وقال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: «يسعدنا أن نكون أول وجهة تستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم المصغرة لعام 2023 في منطقة الشرق الأوسط، والتي ترحب ب 32 دولة من جميع أنحاء العالم مع مشجعيها في رأس الخيمة». headtopics.com
وقال فيليب جودا، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة: «يسعدني أن أشهد انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم المصغرة 2023 في إمارة رأس الخيمة الرائعة بعد عدة أشهر من التخطيط. وفي ضوء تنامي مجتمع هذه الرياضة بسرعة، نحن فخورون باستضافة بطولة كأس كرة القدم المصغرة لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما في رأس الخيمة التي تشكل وجهة استثنائية لإقامة الحدث».
وشهد اليوم الأول للبطولة الممتدة على مدار 10 أيام انطلاق المباريات، عبر ثماني مواجهات مثيرة، شهدت فوز المنتخب الإماراتي في مباراته الافتتاحية على نظيره الهندي بنتيجة 1-0. وتمثّلت أبرز نتائج مباريات اليوم الأول في انتصار المكسيك القوي 6-0 على أيرلندا، وتعادل إسبانيا 2-2 مع الولايات المتحدة. headtopics.com
وتزيّن حفل الافتتاح بحضور الصقر «فالكو»، الشخصية الرسمية لبطولة كأس العالم لكرة القدم المصغرة، والتي أشعلت الأجواء حماساً. ويرمز هذا الطائر إلى الأهمية الثقافية والتاريخية العميقة في دولة الإمارات مع امتلاكه سمات تتماشى مع روح البطولة.
الإمارات العربية المتحدة عناوين
سعود بن صقر يشهد افتتاح بطولة كأس العالم المصغرة لكرة القدم 2023 في رأس الخيمة- حاكم رأس الخيمة: الرياضة تتجاوز الحدود واللغات وتوحد الناس ، وهي وسيلة فاعلة للارتقاء بجودة الحياة. اقرأ أكثر ⮕