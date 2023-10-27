سعود بن صقر.. 13 عاماً في بناء مستقبل يحقق تطلعات رأس الخيمة

أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أن صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، عزز منذ توليه الحكم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها إمارة رأس الخيمة على الصعد كافة.

وأضاف سموه قائلاً: «إن صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي أدرك مبكراً أن الإنسان المتحضر المتسلح بالعلم والمعرفة هو الأساس المتين والقاعدة الصلبة للنماء والتطور والمساهم الفاعل في بناء وتقدم وطنه، من هنا أعطى سموه الاستثمار في العقول البشرية الأولوية، وفق رؤية ثاقبة قائمة على الاستثمار بسخاء في المعرفة والتعليم المتقدم، وتحسين جودة النظام التعليمي، والتركيز على دعم الابتكار، وما تشهده إمارة رأس الخيمة اليوم من تطور وازدهار في قطاع التعليم يظهر مدى الاهتمام الذي أولاه صاحب السمو الشيخ...

واختتم سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي كلمته بهذه المناسبة، قائلاً: « الاحتفاء بذكرى تولي صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، مقاليد الحكم، تشكل مناسبة لاستعراض مسيرة الإنجازات التنموية التي شهدتها الإمارة، وفي الوقت نفسه تعتبر فرصة لشحذ الهمم وتأكيد التصميم على تعزيز وترسيخ تلك الإنجازات، فالتنمية مسيرة متواصلة ومتصلة، لا تتوقف ولا تهدأ، وتنتقل من محطة متقدمة إلى أخرى أكثر تقدماً وازدهاراً». headtopics.com

وسجلت رأس الخيمة تحت قيادة سموه، العديد من الإنجازات العام هذا العام، تمثلت في تدشين سموه لمشروع «المدينة الآمنة الرقمية» الذي يعد أحد أهم مشاريع صندوق رأس المال الاستثماري الشرطي في مجال الأمن التكنولوجي والتحول الرقمي في الامارة، بهدف تعزيز مستوى جودة الحياة الأمنية فيها، كما أصدر سموه القانون رقم 2 لعام 2023، بشأن تأسيس «واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية» المخصصة لشركات الأصول الرقمية والافتراضية المعنية بالابتكار في قطاعات المستقبل الجديدة.

الموانئ وتشغل موانئ رأس الخيمة، 4 موانئ في الإمارة، بما فيها ميناء صقر، أكبر ميناء مناولة في منطقة الشرق الأوسط، ومدينة رأس الخيمة الملاحية، المنطقة الحرة الوحيدة في المنطقة التي تمتلك وصولاً مباشراً للبحر عبر ميناء مخصص، شهدت حركة الاستيراد والتصدير في ميناء صقر، نمواً بمعدل الضعف خلال الأعوام الخمسة الماضية، حيث ناولت موانئ رأس الخيمة نحو 75 مليون طن من البضائع سنوياً، وأضافت عملية التوسع في الميناء التي انتهت عام 2019، اثنين من أرصفة المياه العميقة القادرة على التعامل مع السفن الكبيرة، لتبلغ... headtopics.com

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