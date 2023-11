سطو ثالث على منزل سمولنج في روما | صحيفة الخليج

ووفق التقرير لم يكن اللاعب وزوجته وطفلاه في المنزل لحظة دخول اللصوص من إحدى النوافذ، وتم رصد اللصوص من قبل أحد أفراد الأمن عبر كاميرات المراقبة المرتبطة بجهاز إنذار لكنهم هربوا قبل وصول الشرطة للمكان.

ويغيب المدافع بسبب الإصابة منذ سبتمبر عن الفريق ويقيم في منزل عمره 700 عام وعلق مصدر في الشرطة: «تم استدعاء ضباط من الشرطة للمنزل مساء الاثنين لكن العصابة كانت قد رحلت ومن معاينة الملابسات تبدو العملية من تخطيط عصابة محترفة من شرق أوروبا».

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALKHALEEJ »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: مصرع ثلاثة أشخاص على متن قارب يقل مهاجرين قبالة الكناريعثر على جثتي مهاجرين خلال عملية إنقاذ قارب على متنه 209 أشخاص الاثنين، في حين توفي ثالث لدى وصوله إلى جزيرة تينيريفي الإسبانية

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: فيديو| الجيش الإسرائيلي يقصف منزل مسؤول بارز في حماس بالضفة الغربيةقصف الجيش الإسرائيلي منزل مسؤول كبير في حركة حماس بالضفة الغربية المحتلة، حسبما أعلنت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، الثلاثاء...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: علي حصني يغازل فريقه المبعد عنه | صحيفة الخليجغازل علي حصني، لاعب فريق الشرطة العراقي الأول لكرة القدم الذي تم إبعاده من الفريق الأسبوع الماضي بسبب منشور على إحدى صفحاته الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، فريقه بعد فوزه على ضيفه فريق كربلاء 2- 1...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: مركز شرطة في ساسكس يكفي لمقعدين | صحيفة الخليجافتتحت الشرطة البريطانية أصغر مركز لها في مقاطعة ساسكس، وسط مدينة كراولي، عند تقاطع مزدحم للمشاة، وتبلغ

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: 100 مشروع تشارك في «الهاكاثون» 2023 | صحيفة الخليجكشف خالد المازمي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المؤسسية في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، عن إطلاق النسخة الثانية من هاكاثون الإمارات تبرمج

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: فينجر: لا أمل في مانشستر يونايتد | صحيفة الخليجأكد الفرنسي أرسين فينجر، مدرب أرسنال السـابق أن مانشــــستر يونايتد «لم يعد لديه أي أمل»، وذلك بعد الهزيمة

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕