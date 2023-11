سرقة مذيع بريطاني على الهواء | صحيفة الخليج

وأشاد المشاهدون بهاري لو لاحترافيته، وعلقوا بأن المشاهدين لم يكونوا يعرفون ذلك أبداً، بينما استمر في العمل دون اكتراث. في المقطع الذي تمت مشاركته على «X»، كان هاري لو يتحدث: «فاض نهر التايمز على ضفافه هنا منذ نحو ثلاث ساعات وما زال الناس يسحبون المياه من سياراتهم»، واقترب اللص من حقيبته التي كانت جانبه وتحتوي على كاميرا، وتوقف هاري لو للحظة كان فيها مصدوماً ومرتبكاً قبل أن يتابع، ثم تابع: «العاصفة ما زالت مستمرة وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية تحذيراً باللون الأصفر من الطقس».

وأصدرت وكالة البيئة إنذاراً بالفيضانات على طول نهر التايمز الذي يمتد من جسر بوتني، وصولاً إلى هامبتون وتيمز ديتون، للتحذير من الفيضانات، ولتجنب مسارات المشاة المنخفضة.

