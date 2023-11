سبينس تبدأ إجراءات طرح أسهمها في سوق دبي المالي في الربع الثاني 2024

وذكرت المصادر أنه من المتوقع أن تُكلِّف الشركة بنك أوف أميركا والإمارات دبي الوطني كابيتال وإتش إس بي سي للعمل على الطرح العام الأولي المخطط له، والذي يمكن أن يتم العام المقبل. وكانت وكالة رويترز قد أشارت إلى أن شركة سبينس الإمارات، تخطط لطرح عام أولي في الربع الثاني من عام 2024، في سوق دبي المالي.

وذكرت المصادر أن شركة البواردي للاستثمار، مالكة الامتياز بنسبة 100%، عينت مجموعة روتشيلد آند كو لتقديم الاستشارات بشأن الطرح العام الأولي المحتمل. وتمتلك سبينيس متاجر في أكثر من 65 موقعاً في جميع أنحاء الإمارات، وفقاً لموقع الشركة الإلكتروني، بجانب مواقع في سلطنة عمان.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALBAYANNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: «سبينيس» تبدأ إجراءات طرح أسهمها للاكتتاب العام في دبي 2024تتجه سلسلة متاجر البقالة «سبينيس» لاكتتاب عام أولي في دبي وعلى وشك تعيين بنوك محلية وعالمية للإشراف عليه...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: سوق دبي المالي يعقد شراكة مع 'تواصل' لتوفير البيانات للمستخدميندبي في 31 أكتوبر / وام / وقع سوق دبي المالي شراكة استراتيجية مع 'تواصل سوبر آب' بهدف تقديم بيانات شاملة ومباشرة من سوق دبي المالي للمستخدمين، مما يمكنهم من اتخاذ قرارات مالية مستنيرة.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: 42 ألف حساب تداول جديد في سوق دبي خلال 10 شهورأضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي نحو 41952 حساب تداول جديداً للمستثمرين...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: ماكلروي يشارك في «دبي إنفيتيشنال» أحدث بطولات الجولف العالمية في الإماراتيتقدم روري ماكلروي قائمة زاخرة بالنجوم المشاركين في النسخة الافتتاحية من بطولة «دبي إنفيتيشنال»، أحدث بطولات الجولف العالمية التي ستقام خلال الفترة من 11 إلى 14 يناير/كانون الثاني 2024.

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: 41.9 ألف حساب جديد للمستثمرين في سوق دبي المالي خلال 10 أشهردبي في الأول من نوفمبر / وام / أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، 41 ألفا و952 حسابا جديدا للمستثمرين خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، وسط زخم كبير يشهده السوق منذ الإعلان عن إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية منها 'ديوا' و'تيكوم' و'تعاونية الاتحاد' و'سالك' و'إمباور' و'تعليم' و'الأنصاري للخدمات المالية' وهو ما أسهم في تعزيز جاذبيته...

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: أرباح «تويوتا» الفصلية تحلّق 155%.. شكراً لضعف الينأعلنت شركة تويوتا موتور، الأربعاء أنها سجلت زيادة في الأرباح في الربع الثاني تفوق الضعف بدفعة من تراجع الين وقوة المبيعات ورفعت توقعاتها للعام بأكمله بنسبة 50 بالمئة...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕