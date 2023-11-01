سباق الحذاء الذهبي بأوروبا يشتعل مبكرا.. جيراسي في الصدارة وكين وهالاند أقوى المنافسين

ولكن الأسابيع الأولى من الموسم الكروي الحالي، قدمت أسماء أخرى تنافس هؤلاء النجوم المرشحين للجائزة بل إن بعضها يفوق في عدد أهدافه حاليا ما نجح هؤلاء المرشحين في تسجيله، ما يوحي بسباق قوي على الجائزة في الموسم الحالي.

وأصبح هالاند مرشحا بقوة للفوز بجائزة الحذاء الذهبي في الموسم الحالي أيضا إذا سار على نفس الوتيرة التهديفية. وكان البولندي روبرت ليفاندوفسكي المهاجم السابق لبايرن ميونخ حسم الجائزة لصالحه في موسمين متتاليين قبل أن ينتزعها هالاند في الموسم الماضي، ولكن المستوى الذي أظهره سيراجي في الموسم الحالي أعاد الأمل للدوري الألماني في أن ينافس لاعبوه على الجائزة هذا الموسم بقوة.

فيما يحتل هالاند المركز الثالث برصيد 11 هدفا بعد 10 جولات من المسابقة ما يعني أنه قد يستطيع الوصول لنفس رصيده في الموسم الماضي وربما اجتيازه أيضا حال استمر على نفس الوتيرة التهديفية. كما كان الإنجليزي الدولي جود بيلينجهام من المفاجآت الكبيرة في الأسابيع الأولى من الموسم لاحتلاله المركز التالي في القائمة بتسجيل 10 أهداف لريال مدريد في أول 11 جولة من الدوري الإسباني، بعد انتقاله للفريق في صيف هذا العام قادما من بوروسيا دورتموند الألماني برغم أنه ليس مهاجما وإنما يلعب بخط الوسط.

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