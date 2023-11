سباق الحذاء الذهبي بأوروبا يشتعل مبكرا.. جيراسي في الصدارة وكين وهالاند أقوى المنافسين

وكان البولندي روبرت ليفاندوفسكي المهاجم السابق لبايرن ميونخ حسم الجائزة لصالحه في موسمين متتاليين قبل أن ينتزعها هالاند في الموسم الماضي، ولكن المستوى الذي أظهره سيراجي في الموسم الحالي أعاد الأمل للدوري الألماني في أن ينافس لاعبوه على الجائزة هذا الموسم بقوة.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: WAMNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: تحدي سيح السلم يفتتح موسم دبي للقدرة الخميسينطلق في السادسة من صباح الخميس في مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم، سباق تحدي سيح السلم

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: مجلس الأمن الدولي يسابق التصعيد لفرض هدنة إنسانيةبدأ مجلس الأمن في سباق مع الوقت،لإنهاء التصعيد المدمر في قطاع غزة، وقبيل جلسة المجلس، مساء أمس، بطلب من دولة الإمارات

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: تحدي القراءة العربي حاضنة الأجيال العرب والعالمأكد عدد من القيادات التربوية الفائزين في سباق تحدي القراءة العربي 2023 في نسخته السابعة، التي أُسدل عليها الستار أمس

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: ميرا الشحي تحرز فضية البطولة العربية للسباحةأحرزت السباحة الإماراتية ميرا الشحي الميدالية الفضية في سباق 200 متر فراشة، ضمن منافسات اليوم الثالث من البطولة

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: لطيفة بنت حمدان تكرم الفائزات في سباق الجري الورديدبي في 31 أكتوبر / وام / كرمت الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لنادي زعبيل للسيدات، الفائزات في سباق الجري الوردي في نسخته السادسة الذي شاركت فيه أكثر من 200 متسابقة ونظمه نادي دبي زعبيل للسيدات على هامش تحدي دبي للياقة وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: يبني 99 منزلاً للقضاء على التشرد بمدينتهأقدم المليونير الكندي مارسيل ليبرون، مؤسس شركة «الجيران»، لإجراء التحليلات لوسائل التواصل، على بيع الشركة لأحد المنافسين

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕