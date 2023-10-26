سباق زايد الخيري ينطلق في جزيرة الريم بأبوظبي 25 نوفمبر

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، يعود سباق زايد الخيري للانطلاق مجدداً هذا العام يوم 25 نوفمبر، في جزيرة الريم بأبوظبي، ليستمر في توصيل رسالته الهادفة للخير والعطاء والإنسانية، وتخصص عائداته لدعم العلاجات المبتكرة والمنقذة لحياة مرضى السرطان من خلال «مركز أبوظبي للخلايا الجذعية».

وقال الفريق الركن (م) محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق زايد الخيري: انطلق سباق زايد الخيري كنهر متدفق بالخير والعطاء في كل مكان منذ أن أقيم للمرة الأولى في أبوظبي عام 2001، لينطلق بعدها إلى العالمية وإلى مدينة نيويورك اعتباراً من عام 2005، ثم إلى مصر منذ عام 2014،.

وأضاف: بينما نستعد لسباق زايد الخيري القادم هذا العام، يسعدنا مجدداً أن نقوم بخدمة مجتمعاتنا المحلية من خلال السباق الرياضي الخيري، لقد كان سباق زايد الخيري، عبر تاريخه، ملتزماً بدعم الجمعيات الخيرية المحلية داخل كل مدينة مستضيفة، وفي هذا العام، يسعدنا في سباق أبوظبي أن نكرس جهودنا ومواردنا لقضية يمكن أن تحقق تغييراً إيجابياً هائلاً. headtopics.com

وأضاف: نسخة أبوظبي من سباق زايد الخيري، تحظى باهتمام خاص، كونها النواة التي انطلق منها الحدث الكبير إلى العديد من المدن، ونعمل على أن يحقق السباق الهدف المنشود، وأن يشهد مشاركة كبيرة من كل الفئات ومن المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات، من أجل تحقيق وتجسيد رسالة «نجري للعون»، التي يقدمها السباق الخيري الكبير.

إننا فخورون بأن نكون جزءاً من هذه المبادرة والتي ستسهم في تحسين حياة المرضى وتنشر الوعي لدى المشاركين عن أهمية ممارسة الرياضة واعتماد نمط حياة صحي.

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انطلاق «سباق زايد الخيري» بجزيرة الريم في أبوظبي 25 نوفمبرتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة يعود سباق زايد الخيري للانطلاق مجدداً هذا العام اقرأ أكثر ⮕

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