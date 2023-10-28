سباق كأس سلطان بن خليفة يدشن موسم «الشارقة لونجين»

بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعم سموه اللامحدود للارتقاء برياضة الآباء والأجداد، يقام اليوم سباق كأس سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، الذي ينظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل، ويمثل السباق الأول لمضمار الشارقة لونجين للموسم 2023 - 2024، الذي يضم 6 سباقات تختتم في سباق كأس صاحب السمو حاكم الشارقة 10 مارس المقبل.

ويختتم بالشوط السادس: «شوط لونجين كونكيست»، وهو شوط تكافؤ مخصص للخيول المهجنة والمصنفة بعمر ثلاث سنوات فما فوق، لمسافة 1700م، وجوائزه 40 ألف درهم، وبمشاركة 8 جياد.أعلنت إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق عن تنظيم بطولات خاصة لكل من ملاك ومدربي وفرسان السباق بنسختها السابعة من خلال نظام النقاط، حيث ينال المركز الأول صاحب أعلى مجموع نقاط في كل قسم من أقسام البطولة، ويتواصل جمع النقاط في بقية مراحل السباق لتحديد الفائزين في سباق كأس صاحب السمو حاكم الشارقة 10 مارس المقبل.

ويصاحب السباق بعض الفعاليات والأنشطة المسلية للجمهور وترشيحات للخيول الفائزة بجوائز نقدية، كما ندعو جميع عشاق رياضية الفروسية لحضور ومتابعة أحداث السباق، وسيتم توزيع الترشيحات عند بوابات النادي، والدعوة عامة. headtopics.com

من جانبه، أكد سلطان اليحيائي، مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، اكتمال كل الترتيبات والتجهيزات الفنية والإدارية والاستعدادات لاستقبال جماهير وعشاق ومحبي سباقات الخيول بمضمار نادي الشارقة خلال الموسم الجديد. وأشاد اليحيائي بمتابعة واهتمام الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق، بالاستعدادات من أجل إنجاح موسم السباقات والفعاليات.

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