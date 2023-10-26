سباق البقاء بين شركات النفط الكبرى

من يملك الرؤية الصائبة بشأن مستقبل النفط؟ لقد توقعت وكالة الطاقة الدولية وصول الطلب العالمي على النفط، إلى جانب الغاز الطبيعي والفحم، إلى ذروته خلال العقد الجاري، وذلك في نقطة تحول تاريخية، ولكن الشركات الكبرى في الولايات المتحدة لها رأي آخر، حيث إن شراء «إكسون موبيل» لشركة «بايونير ناتشورال ريسورسز» المنتجة للزيت الصخري هذا الشهر، وصفقة «شيفرون» هذا الأسبوع، للاستحواذ على شركة هيس، يمثلان أكبر عمليتي اندماج في عالم شركات النفط الكبرى، على مدى عقدين من الزمن.

وتمثل هذه الاندماجات رهاناً على خطأ رؤية وكالة الطاقة الدولية لتقلص الطلب، أو أنها على الأقل محاولة لوضع هذه الشركات الأمريكية العملاقة بين آخر المنتجين القادرين على تلبية الطلب، الذي يعتقدون أنه سيظل موجوداً بحلول منتصف القرن.

وبموجب هذا من المتوقع أن ينخفض استهلاك النفط بنسبة 75 % من المستوى الحالي إلى أقل من 25 مليون برميل يومياً، كما يتوقع أحدث سيناريو محوري للوكالة، والذي يفترض أن تفي الحكومات بالتعهدات الحالية بشأن المناخ فحسب، أن يصل الطلب إلى ذروته قبل عام 2030، ثم ينخفض إلى نحو 55 مليون برميل يومياً في عام 2050، في حين يرى السيناريو الأكثر تشاؤماً للوكالة أن «السياسات المعلنة» ستترك الطلب على النفط عند مستوى 97 مليون برميل يومياً، بحلول منتصف القرن، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع كارثي بمقدار 2. headtopics.com

وبافتراض أن منتجي أوبك منخفضي التكلفة فضلاً عن روسيا سيحافظون على الإنتاج عند مستويات مماثلة لأوضاع اليوم، فإنهم سيتمكنون من تلبية جزء كبير من الطلب في عام 2050 في حالة صافي الانبعاثات الصفرية، بينما سيقاتل المنتجون في أماكن أخرى من أجل الحصول على الفتات، ولكن إذا كان الاستهلاك أقرب إلى السيناريو المحوري لوكالة الطاقة الدولية، والذي يبدو، للأسف، أنه الأرجح في الوقت الحالي بالنسبة للكوكب، فإن هذا من شأنه أن يترك حصة أكبر قليلاً حتى للمنتجين الأمريكيين ذوي التكلفة الأعلى.

ومن الناحية التجارية الصرفة فقد تكون الاستراتيجية المعتمدة بالنسبة لهم هي خفض التكاليف عن طريق زيادة حجم الإنتاج، والتأكد من أن لديهم احتياطات مناسبة، مع المرونة في زيادة الإنتاج أو خفضه حسب الطلب، في حين ستكون الشركات الأصغر حجماً، والأقل كفاءة أكثر عرضة لخطر التعامل مع أصول محدودة للغاية. headtopics.com

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