سالم بن خالد القاسمي لـ'وام' : الكونغرس العالمي للإعلام منصة لصياغة مستقبل القطاع

وقال معالي سالم القاسمي : "إننا نتطلع هذا العام إلى أن يتيح لنا الكونغرس العالمي للإعلام المجال لمناقشة حزمة جديدة من القضايا، ويسلط الضوء على العديد من المحاور الرئيسية للإعلام الوظيفي، خاصة وأن الدولة مقبلة على استضافة مؤتمر الأطراف "cop28" في دورته الثامنة والعشرين في مدينة إكسبو دبي، إذ ستخدم دورة هذا العام التوجهات العالمية بهذا الصدد، وستركز على قضايا البيئة والمناخ ومسائل الابتكار والذكاء الاصطناعي ومفاهيم الرياضة، بهدف تعزيز القيم الإيجابية من خلال التركيز على دور الإعلام...
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