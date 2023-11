سالم بن خالد القاسمي لـ'وام' : الكونغرس العالمي للإعلام منصة لصياغة مستقبل القطاع

وقال معالي سالم القاسمي : "إننا نتطلع هذا العام إلى أن يتيح لنا الكونغرس العالمي للإعلام المجال لمناقشة حزمة جديدة من القضايا، ويسلط الضوء على العديد من المحاور الرئيسية للإعلام الوظيفي، خاصة وأن الدولة مقبلة على استضافة مؤتمر الأطراف "cop28" في دورته الثامنة والعشرين في مدينة إكسبو دبي، إذ ستخدم دورة هذا العام التوجهات العالمية بهذا الصدد، وستركز على قضايا البيئة والمناخ ومسائل الابتكار والذكاء الاصطناعي ومفاهيم الرياضة، بهدف تعزيز القيم الإيجابية من خلال التركيز على دور الإعلام...

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: WAMNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

WAMNEWS: زكي نسيبة لـ'وام' : الكونغرس العالمي للإعلام يعكس ريادة الإمارات في صناعة الإعلام- زكي نسيبة لـ'وام' : - الإمارات نجحت في التحول إلى مركز لصناعة الإعلام عالمياً.- الشيخ زايد آمن بدور الإعلام في بناء دولة الاتحاد وتحقيق نهضة الوطن والأمة.- الكونغرس العالمي للإعلام منصة رائدة لمواكبة المتغيرات المتسارعة والتطورات التكنولوجية من أحمد النعيمي.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: «يونا» يشارك في الكونغرس العالمي للإعلامأعلن اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي «يونا» مشاركته في النسخة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام، المقرر عقدها

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: تنظيم المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي 2024 في أبوظبي لصياغة مستقبل مستدامأبوظبي في 31 أكتوبر / وام / أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، أن الدورة الـ14 للمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي، التي ستنظم في عاصمة دولة الإمارات في الفترة من 6 إلى 8 فبراير 2024، ستركز على صياغة الأسس اللازمة لمستقبل مستدام عبر مناقشة أبرز التحديات وأحدث الاستراتيجيات والحلول المبتكرة لتحفيز وقيادة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: سلطان: العربية اللغة الأصل لكل لغات العالم لأنها لغة سيدنا آدمافتتح صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح الأربعاء، بحضور سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: سلطان: العربية لغة سيدنا آدم وأصل اللغاتافتتح صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح الأربعاء، بحضور سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: الشيوخ والمسؤولون يعزّون بوفاة محمد سالم الشعاليقدم الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الضواحي والقرى بالشارقة

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕