سالم الدوسري أفضل لاعب في آسيا | صحيفة الخليج

واختار الاتحاد الآسيوي المهاجم البالغ من العمر 32 عاماً، لينال جائزة الأفضل في القارة الصفراء، على حساب القطري المعز علي والأسترالي ماثيو ليكي. وقال الدوسري عقب تتويجه: «سعيد بالإنجاز الذي حققته، وأشكر القيادة على الدعم الدائم، وكذلك المنتخب الوطني ونادي الهلال».

وبَاتَ الدوسري سادس لاعب سعودي ينال هذه الجائزة، بعد سعيد العويران ونواف التمياط وحمد المنتشري وياسر القحطاني وناصر الشمراني. كان الدوسري قاد المنتخب السعودي للفوز على نظيره الأرجنتيني في بطولة كأس العالم 2022، ونجح في معادلة رقم مواطنه سامي الجابر بتسجيل 3 أهداف في نهائيات المونديال. وساهم الدوسري كذلك في ظفر فريق «الأزرق الهلالي» بلقب الدوري السعودي لموسم 2022/2021 وكأس الملك لموسم 2023/2022، إلى جانب دوره في دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية.

