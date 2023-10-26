سافيولا: ميسي المرشح الأوّل للفوز بالكرة الذهبية

أكد خافيير سافيولا نجم المنتخب الأرجنتيني وناديي برشلونة وريال مدريد سابقاً أن مواطنه ليونيل ميسي المرشح الأول للفوز بالكرة الذهبية 2023 بعد أن قاد «التانغو» إلى التتويج بكأس العالم 2022 في قطر، مشيراً إلى أن ميسي (36 عاماً) سيظل دائماً منافساً على الجائزة حتى يوم اعتزاله.

جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي المفتوح الذي نظمته رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «لاليغا» عبر تطبيق «زووم»، بمناسبة مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد غداً لحساب الجولة 11 من الدوري الإسباني. ومن المقرر أن تعلن مجلة «فرانس فوتبول» عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية لهذا العام الاثنين المقبل، وسيكون ميسي مرة أخرى المرشح الأوفر حظاً للفوز بالجائزة بعد قيادته منتخب بلاده إلى مجد كأس العالم.

ويملك ميسي الرقم القياسي للفوز بالكرة الذهبية 7 مرات أعوام: 2009، 2010، 2011، 2012، 2015، 2019، 2021، واحتل المركز الثاني 5 مرات في أعوام: 2008، 2013، 2014، 2016، 2017، فيما فاز بها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 5 مرات وهو ليس ضمن قائمة المرشحين هذا العام. headtopics.com

وإلى جانب ميسي يعد النرويجي إيرلينغ هالاند منافساً قوياً للفوز بالكرة الذهبية في عام 2023، بتسجيله 52 هدفاً لمانشستر سيتي الموسم الماضي وقاده للفوز بالثلاثية التاريخية (دوري وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا).

وقال سافيولا: باعتبارنا أرجنتينيين، من الواضح أننا نريد أن يكون ميسي الفائز بالجائزة، نحن جميعاً من عشاق ليو، ونعلم أنه حتى يوم اعتزاله سيظل ينافس للفوز بالكرة الذهبية. وتحدث سافيولا كذلك عن كيفية سيطرة كريستيانو رونالدو «الدون» وليونيل ميسي «البرغوث» على الكرة الذهبية لفترة طويلة من السنوات الـ15 الماضية، قائلاً: لقد أظهر لنا ميسي وكريستيانو أن كرة القدم الحديثة كانت مجرد قصة بينهما، لقد تقاسما كل الكرات الذهبية فيما بينهما لمدة 10 أو 15 عاماً، وأعتقد أن الفوز بكأس العالم يضعك في مكانة عالية جداً، شخصياً، أتمنى فوز ميسي بالكرة الذهبية مرة أخرى هذا العام. headtopics.com

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