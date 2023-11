ساربروكن من الدرجة الثالثة يطيح ببايرن ميونيخ من كأس ألمانيا

وتقدم بايرن ميونخ عن طريق توماس مولر في الدقيقة 16، قبل أن يدرك باتريك سونثماير التعادل لساربروكن في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول. وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل مارس جاوس الهدف الثاني لساربروكن ليتأهل لدور الستة عشر من المسابقة.

ونجح هيرتا برلين (درجة ثانية) في الفوز على ضيفه ماينز 3- صفر ليعبر لدور الستة عشر، فيما تأهل آينتراخت فرانكفورت بعد فوزه 2-صفر على فيكتوريا كولن(درجة ثالثة) 2- صفر، فيما فاز بادربورن (درجة ثانية) على فرايبورج 3-1.

الإمارات العربية المتحدة

