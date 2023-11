ساربروكن من الدرجة الثالثة يفجر مفاجأة كبيرة ويطيح ببايرن ميونيخ من كأس ألمانيا

وسجل مارسيل جاوس هدف الفوز لصاحب الضيافة في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني مكللا عودة فريقه في النتيجة. وكان بايرن قد افتتح التسجيل في الشوط الأول بفضل توماس مولر قبل أن يدرك الفريق الضيف التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول.

وأجرى توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ عدة تغييرات على التشكيلة التي سحقت دارمشتاد 8-صفر في الدوري يوم السبت الماضي، شملت الإبقاء على هداف الفريق هاري كين على مقاعد البدلاء إلى جانب كينجسلي كومان بينما شارك فرانس كريتزج البالغ عمره 20 عاما في التشكيلة الأساسية لأول مرة.

وعانى بايرن في البداية قبل أن يفتتح التسجيل في أول فرصة سنحت له عندما هيأ كريتزج الكرة لمولر الذي أودعها الشباك في الدقيقة 15. واضطر بايرن، الذي يواجه بروسيا دورتموند منافسه على لقب الدوري يوم السبت المقبل، لاستبدال الهولندي الدولي ماتيس دي ليخت في منتصف الشوط الأول بعد إصابته في الركبة.

وساءت الأمور بالنسبة لبايرن قبل الاستراحة عندما قُطعت تمريرة المدافع كيم مين جاي ليضع باتريك سونتايمر الكرة في المرمى من مسافة قريبة. وعانى الفريق البافاري من غياب الدقة عن اللمسة الأخيرة ودفع الثمن عندما سجل جاوس هدف الفوز بتسديدة بالقدم اليسرى في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع. ثأر لخسارته نهائي المسابقة الموسم الماضي.. نيوكاسل يقصي مانشستر يونايتد من كأس رابطة الاندية الانجليزية

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALBAYANNEWS »

