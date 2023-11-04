زيارة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي إلى البدواوي

ورحب البدواوي بزيارة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، معرباً عن سعادته وأفراد أسرته بزيارة سموه الكريمة وتشريفه لهم، مؤكداً أن هذه اللفتة الكريمة دليل على تأصيل مبادئ التواصل والتلاحم التي عرف بها مجتمع دولة الإمارات والتي تحكم العلاقة النبيلة بين القيادة والشعب والتي لا تفصلها حواجز أو موانع.وتبادل سموه مع الحضور الأحاديث الودية التي تعكس عمق العلاقات الحميمة التي تربط القيادة الرشيدة بالمواطنين ومدى اهتمامها ورعايتها لأبنائها وحرصها على متابعة شؤون حياتهم وتلمس احتياجاتهم..

سائلين الله عز وجل أن يحفظ قيادتنا وأن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها.رافق سموه خلال الزيارة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط والشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين بعجمان وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: WAMNEWS »

:

ALKHALEEJ: عمار النعيمي: 3 نوفمبر سيظل علامة مضيئة في تاريخناقام سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، صباح الجمعة، برفع علم الدولة...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر »

ALKHALEEJ: عمار بن حميد: تعبير عن الانتماء للوطنأكد سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، أن يوم العَلَم مبعث الفخر والاعتزاز في ظل القيادة

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر »

ALKHALEEJ: النعيمي: يوم العَلَم يجسّد أجمل صور الوحدة والتلاحم والولاءأكد صاحب السموّ الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أن يوم العَلَم يجسّد أجمل صور الوحدة والتلاحم...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر »

ALKHALEEJ: راشد بن حميد: الثالث من نوفمبر شاهد على تلاحم القيادة والشعبقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، إن الثالث من نوفمبر تاريخ راسخ في الأذهان وفي القلوب....

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر »

ALKHALEEJ: سعود بن صقر: يوم العلم احتفاء برمز وحدتنا ومصدر فخرناشهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، يرافقه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر »

ALKHALEEJ: سلطان بن أحمد يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الشارقة ومركز محمد بن خالد آل نهيان الثقافيشهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الشارقة ومركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر »