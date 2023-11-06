زيارة سمو الشيخ لمحطة قطار الاتحاد في المرفأ

في قطاع النقل بالدولة، وذلك عقب زيارته للمحطة. وقال سموه عبر منصة «إكس»: «خلال زيارتنا لمحطة قطار الاتحاد في مدينة المرفأ بمنطقة الظفرة اطلعنا على مهام المحطة ودورها المحوري في العمليات التشغيلية، كما التقينا عدداً من كوادرنا الوطنية العاملة في الشبكة، وتعرفنا على إسهاماتهم في هذا المشروع المهم الذي يعد أحد المشاريع الاستراتيجية في قطاع النقل بالدولة».

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