زوجة جندوجان تنفي «إهمال» برشلونة لأسرتها

وكان نجم مانشستر سيتي انضم لبرشلونة بعد حصد الثلاثية التاريخية مع النادي الإنجليزي لكنه وفق التقرير عبر عن خيبة أمله من قلة المساعدة التي حصل عليها من بطل «الليغا» كي يستقر مثل العثور على سكن مناسب للعائلة والتنقل ورعاية شؤون أسرته.

وقال التقرير إن برشلونة لم يتمكن من تسجيل جندوجان إلا قبل مباراته الافتتاحية أمام خيتافي أي بعد أسابيع من قدوم النجم الألماني للفريق وإن شعوره بعدم الارتياح جزء من مشكلة أكبر إذ يتوجب على اللاعبين في الرديف الاهتمام بشؤونهم شخصياً وأحياناً العمل في مهنة أخرى لتمويل سفرهم وتمريناتهم. وقالت سارة، التي حضرت مع جندوجان مؤخراً حفل الكرة الذهبية واحتل فيها لاعب الوسط المركز الـ14 في قائمة المرشحين، عبر حسابها الشخصي: «أخبار زائفة بالكامل، نحن سعداء جداً ونحصل على دعم النادي والطاقم التدريبي.

ورجح مراقبون أن تكون الشائعة وادعاء اعتذار برشلونة من اللاعب عن «الإهمال» بسبب ما صرح به جندوجان بعد خسارة أول «كلاسيكو» له رغم تسجيله هدفاً والتي قال فيها: «طبعاً هناك شعور بالإحباط لكن بعد مباراة كهذه ونتيجة كهذه كنت أتوقع مزيداً من الغضب وخيبة الأمل والتوتر. كان يجب أن تكون هناك مشاعر أكبر خصوصاً عندما تخسر. أنت تعلم أنه يمكنك أن تقوم بأداء أفضل في بعض المواقف لكن لا توجد ردة فعل لديك وهذا ينتقل لأرضية الملعب في نهاية المطاف».

