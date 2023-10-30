زلزال بقوة 3.9 درجات يضرب منطقة خليج سان فرانسيسكو غربي أمريكا

ضرب زلزال بلغت قوته 3.9 درجات على مقياس ريختر منطقة خليج المكسيك غربي الولايات المتحدة الأمريكية، وشعر به سكان منطقة خليج سان فرانسيسكو.

وذكرت بوابة سان فرانسيسكو يوم الأحد أن الزلزال وقع في الساعة 6:38 مساء الجمعة بتوقيت غرب الولايات المتحدة، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. وكان مركز الزلزال بالقرب من ميلبراي على عمق تم تحديده في البداية بحوالي 9 كيلومترات، ثم تم تعديله إلى 1ر13 كيلومتر.

ولم يتم على الفور الإبلاغ عن أي أضرار ، على الرغم من أن السكان في جميع أنحاء منطقة الخليج أبلغوا عن شعورهم بالهزة الأرضية.

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