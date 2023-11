زلزال بقوة 6.6 درجات يضرب جزيرة تيمور الإندونيسية

وتيمور جزيرة مقسّمة بين شطر غربي يُعتبر جزءاً من الأراضي الإندونيسية وشطر شرقي تقوم عليه تيمور الشرقية وهي دولة مستقلّة ذات سيادة.وأدّى الزلزال لسقوط بعض الحطام من عدد من المباني في المدينة التي هرع الكثير من سكانها إلى الشوارع.

وقال أحد سكان المدينة ويدعى ييري (40 عاماً) "شعرت بالدوار واعتقدت في البداية أنّ السبب هو لأنني كنت أركض في الصباح".وتتعرّض إندونيسيا لزلازل متكرّرة بسبب موقعها على "حزام النار"، وهو منطقة تنشط فيها الزلازل والبراكين في المحيط الهادي.

وفي نوفمبر، ضرب زلزال بقوة 5,6 درجة مقاطعة جاوة الغربية المكتظة بالسكان ما أسفر عن مقتل أكثر من 600 شخص. وتسبب زلزال كبير قبالة جزيرة سومطرة الإندونيسية في 26 ديسمبر/كانون الأول 2004 بتسونامي في المحيط الهندي أدّى إلى مقتل أكثر من 230 ألف شخص في دول عدة في مقدّمها سريلانكا والهند وتايلاند.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALBAYANNEWS »

