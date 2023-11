زكي نسيبة لـ'وام' : الكونغرس العالمي للإعلام يعكس ريادة الإمارات في صناعة الإعلام

وقال : " لقد آمن مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، بدور الإعلام في بناء دولة الاتحاد وتحقيق نهضة الوطن والأمة، وأولى عناية كبيرة لهذا القطاع الحيوي إيماناً منه بأهمية الإعلام وقدرته على نقل الحقائق والمتغيرات التي يعيشها المجتمع، حيث أنشئت في عهده العديد من المؤسسات والكيانات الإعلامية ذات الشأن الكبير على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية التي تعاونت مع مُختلف وسائل الإعلام العالمية ، واستطاعت هذه المؤسسات نقل صورة حقيقية عن مراحل النهضة...

WAMNEWS: السفير الإسباني لـ “وام : الكونغرس العالمي للإعلام 2023 سيسهم في كتابة فصل جديد في التعاون بين وسائل الإعلام العالميةأبوظبي في 30 أكتوبر / وام / أعرب سعادة اينيغو دي بالاسيو، سفير المملكة الإسبانية لدى الدولة عن ثقته بأن الكونغرس العالمي للإعلام 2023 سيسهم في كتابة فصل جديد في التعاون بين وسائل الإعلام العالمية وتبادل الخبرات بشأن تبني تقنيات إعلامية حديثة.

ALKHALEEJ: «يونا» يشارك في الكونغرس العالمي للإعلامأعلن اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي «يونا» مشاركته في النسخة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام، المقرر عقدها

ALKHALEEJ: جامعة الإمارات تُكرّم الناشرين في أرقى المجلاتكرّم زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، صباح أمس عدداً

WAMNEWS: وزير التغير المناخي في مالاوي لـ'وام': الإمارات تقوم بعمل استثنائي لتنظيم COP28أبوظبي في 31 أكتوبر / وام / أشاد معالي الدكتور مايكل أوسي، وزير الموارد الطبيعية وتغير المناخ في مالاوي بجهود الإمارات وسعيها لإشراك جميع الدول بما فيها الدول والجزر الصغيرة والممولون في مؤتمر (COP28) الذي تستضيفه نهاية العام، واصفا استعداداتها في هذا الشأن بالعمل الاستثنائي.

WAMNEWS: ثاني الزيودي لـ'وام' : الإمارات أكبر مستثمر في الأردن عالمياً بحصة 14%- ثاني الزيودي لـ'وام' : - الأردن وجهة إقليمية مفضلة للاستثمارات الإماراتية التي بلغت 4 مليارات دولار. - الإمارات والأردن تجمعهما رؤية مشتركة للمستقبل والاستثمار في الاقتصاد الجديد. - 4.5 مليار دولار التجارة غير النفطية بين البلدين في 2022 بنمو 47.4 %. من / أحمد النعيمي .

WAMNEWS: زكي نسيبة يُكرّم الباحثين أصحاب النشر في أرقى المجلات العالميةالعين في 31 أكتوبر / وام / كرّم معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، صباح اليوم عدداً من الباحثين أصحاب النشر في أرقى المجلات العالمية بنسبة 1% و5% وذلك لعام 2022.

