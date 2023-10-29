زكريا أحمد: التركيز وراء تفوق حراس المرمى

تفوق حراس المرمى خلال مباريات الجولة السادسة لدوري أدنوك للمحترفين على الرغم من غزارة الأهداف، التي بلغت 31 هدفاً، يتحمل الحراس منها هدفين فقط، ويستحق نجومية تلك الجولة حارس الوحدة محمد الشامسي، الذي ذاد عن مرماه ببسالة، وكذلك أحمد حمدان، حارس خورفكان العائد بعد فترة غياب، الذي قاد فريقه للفوز الكبير على الجزيرة، وكذلك خالد عيسى، الذي تصدى لضربة جزاء اللاعب العالمي إنييستا في وقت حرج من المباراة.

وقال الدكتور زكريا أحمد، مشرف مدربي حراس المرمى في اتحاد الكرة، إن تميز الحراس يعود إلى حس استعدادهم وتركيزهم العالي خلال المباريات، وأشاد بأداء عادل الحوسني وخالد السناني، اللذين حافظا على نظافة شباكهما خلال تلك الجولة، على الرغم من معاناة معظم الفرق دفاعياً، حيث بلغت حصيلة الأهداف من 42 مباراة 153 هدفاً، بمعدل 3.64 أهداف لكل مباراة، وهي حصيلة كبيرة هجومياً وضعيفة جداً دفاعياً، ومع ذلك شهدت 17 مباراة نظافة الشباك، ولا يزال فهد الظنحاني متصدراً قائمة الأكثر تصدياً للكرات بين حراس مرمى الدوري.

وأضاف الدكتور زكريا أحمد: يحسب لثلاثة حراس نجاحهم في التصدي لركلات جزاء منذ بداية الدوري وحتى الآن، حيث احتسبت 25 ركلة جزاء، تصدى لثلاث منها خالد السناني، وخالد عيسى، ومحمد حسن، بينما يتحمل حراس المرمى لغاية الآن بعد 153 هدفاً نحو 28 هدفاً فقط، وجاءت أغلب أخطاء الحراس من التمركز الخاطئ الذي أسفر عن 8 أهداف، وردة الفعل الضعيفة التي نتج عنها 10 أهداف، والخطأ في اتخاذ القرار الذي أسفر عن 11 هدفاً، وتسبب الخروج الخاطئ للكرات العرضية في هدف، إضافة إلى هدف آخر لضعف التواصل مع الزملاء. headtopics.com

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