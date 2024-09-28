زار ولي عهد دبي جمهورية أوزبكستان

اختتم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، زيارة رسمية إلى جمهورية أوزبكستان ، التقى خلالها فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف، رئيس جمهورية أوزبكستان وكبار المسؤولين والقيادات الحكومية، كما شهد سموّه عدداً من الفعاليات المشتركة بين حكومتي الإمارات و أوزبكستان وأعرب سموّه عن تقديره لحفاوة الاستقبال وكرّم الضيافة، اللذين عكسا عمق العلاقات الثنائية المتميزة وأواصر الصداقة التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان ، منوها سموه بما أثمرته من نتائج...

متواصلة لتعزيز فرص التعاون الاستراتيجي، ودفع مسيرة التنمية نحو آفاق أوسع من التقدم والازدهاروقد عقد سموّه خلال الزيارة سلسلة لقاءات واجتماعات ثنائية، إذ التقي سموّه معالي سعيدة ميرضيائيفا، مساعد رئيس جمهورية أوزبكستان، ومعالي عبد الله أريبوف، رئيس وزراء جمهورية أوزبكستان، ومعالي جمشيد خوجاييف، نائب رئيس الوزراء، ومعالي الفريق باخودير قربانوف، وزير الدفاع، وعدداً من كبار المسؤولين، لبحث تعزيز آفاق الشراكة وتوسيع دائرة التعاون الثنائي بين البلدين الصديقينوشهد سموّه خلال الزيارة، سلسلة من...

الإمارات العربية المتحدة أوزبكستان الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم زيارة رسمية

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