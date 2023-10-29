روسيا تؤكد مقتل 130 جندياً أوكرانياً في دونيتسك خلال 24 ساعة

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر بنحو 130 جندياً في منطقة جنوب دونيتسك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن «الجيش الأوكراني تكبد خسائر بنحو 130 جندياً وناقلة جند مدرعة ومركبتين، إضافة إلى مدفع هاوتزر من طراز دي-20»، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء. وأضافت أن القوات الروسية أصابت أيضاً القوة البشرية والمعدات التابعة للواء الميكانيكي 72 الأوكراني بالقرب من مستوطنتي أوجليدار وفوديانيوي بجمهورية دونيتسك الشعبية.

كما أعلنت أن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر بنحو 55 جندياً في منطقة خيرسون خلال الـ24 ساعة الماضية. وأضاف البيان أن «الجيش الأوكراني تكبد خسائر بنحو 55 جندياً ومركبتين، إضافة إلى مدفعي هاوتزر من طراز (مستا-بي) في منطقة خيرسون نتيجة الهجمات النارية خلال اليوم». headtopics.com

ومن جهة أخرى، أعلن رئيس المركز الإعلامي لمجموعة «الجنوب» القتالية الروسية، فاديم أستافيف، لوكالة تاس الروسية للأنباء، اليوم، أن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر بلغت أكثر من 150 جندياً ومركبة قتالية من طراز الصواريخ المتعددة الإطلاق «هيمارس» من جراء الضربات التي شنتها مجموعة القتال الجنوبية الروسية.

وقال أستافيف: «في منطقة دونيتسك، صدت وحدات مجموعة الجنوب القتالية، بدعم من نيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، ثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية معادية. وألحقت النيران أضراراً بالقوى البشرية والمعدات في مناطق مستوطنات كراسنوي وكورديوموفكا وكليششيفكا». headtopics.com

وأضاف: «في هذه المنطقة، تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 150 جنديا،ً ومدفع هاوتزر من طراز إم 119 عيار 105 ملم، ومركبة قتالية من طراز الصواريخ المتعددة الإطلاق هيمارس، إضافة إلى مدفع هاون عيار 120 في منطقة فيرخنيكامينسكي».

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