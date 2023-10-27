روسيا تستخدم «صيد الوحوش» لتطويق قوات كييف

أعضاء من "الكتيبة السيبيرية" التي تم تشكيلها حديثًا داخل القوات المسلحة الأوكرانية يشاركون في تدريب عسكري خارج كييف (اف ب) 6 هجمات أوكرانية أخرى على خاركيف، وقضت على 225 عسكرياً أوكرانياً، وتستخدم القوات الروسية تكتيك «صيد الوحوش» في تطويق قوات كييف على محور كليشييفكا الاستراتيجي، فيما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الجمعة، إن روسيا خسرت «لواء على الأقل» خلال محاولة السيطرة على أفدييفكا، لكن المصادر الروسية لم تعلق على الموضوع.

وقالت الشركة المشغّلة للمحطة للمحطة النووية، تمّ وقف هجوم بثلاث مسيّرات على محطة كورسك للطاقة النووية. لم يؤثر هذا الحدث في تشغيل المحطة.كشفت قوات «سيبيريا» الروسية الخاصة عن استخدام تكتيك «صيد الوحوش» في تطويق قوات كييف على محور كليشييفكا الاستراتيجي، قرب مدينة أرتيوموفسك (باخموت) في جمهورية دونيتسك الشعبية.

كما نفذت مقاتلات «سو-34» ضربات على تجمعات أوكرانية في مناطق بيتروبافلوفكا وستيبوفاي نوفوسيلوفكا. كما أحبطت القوات الروسية ثلاث محاولات أوكرانية بمنطقة أوغليدار وشمال غرب بريوتنوي. وفي نفس السياق، أعلنت أجهزة الأمن الروسية، أمس الجمعة، أنها فكّكت شبكة «عملاء» أوكرانيين كانت تعمل في منطقة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا، ما أدى إلى مقتل أحدهم خلال هذه العملية. headtopics.com

وقال جهاز الأمن الفدرالي في بيان إنه «وضع حدّاً لأنشطة ثلاث مجموعات كبيرة من العملاء» الذين «تم تنسيق (عملهم)» من قبل الاستخبارات العسكرية الأوكرانية».في المقابل، أُصيب ثمانية عناصر إطفاء في قصف روسي صباح أمس الجمعة على مدينة إيزيوم (شمال شرق) أوكرانيا، على ما أعلن وزير الداخلية الأوكراني إيغور كليمنكو. فيما تحدث حاكم منطقة ميكولاييف (جنوب) عن هجوم بمسيّرات إيرانية الصنع لم يسفر عن وقوع أي خسائر بشرية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الجمعة إن القوات الروسية خسرت أحد ألويتها على الأقل بينما كانت تحاول التقدم نحو بلدة أفدييفكا بشرق أوكرانيا. وقالت سلطات محلية وعسكرية في أوكرانيا إن روسيا جددت حملتها لتطويق المدينة في منتصف أكتوبر/تشرين الأول، محاولة استهداف المواقع الأوكرانية بوابل من نيران المدفعية وتدفق القوات والمركبات القتالية إليها. headtopics.com

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