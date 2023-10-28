رواندا تريد أن تصبح «شرطي إفريقيا» الجديد

لا يمكن لأحد أن يتهم الرئيس بول كاغامي، بالافتقار إلى القدرة على التحمّل أو الطموح، فقد حكم رواندا لمدة 30 عاماً تقريباً، منذ أن قاد جيشاً متمرداً أطاح بنظام الإبادة الجماعية في عام 1994، ولم يظهر أي علامة على التراجع. وقال الشهر الماضي: «إنه سيترشح لولاية رئاسية رابعة في الانتخابات المقررة العام المقبل». ويكاد يكون من المؤكد أنه سيفوز، لأن العديد من المعارضين يخشون الوقوف ضده، وبعضهم تم حبسه قبل الانتخابات السابقة.

إن عمليات نشر القوات على مسافات بعيدة في قلب استراتيجية كاغامي، لجعل رواندا مُصدراً للأمن في جميع أنحاء إفريقيا، أو «شرطي القارة الجديد»، إذا صح التعبير. فهو يملأ الفراغ الذي نشأ وسط الاضطرابات. ويُروع المسلحون الملايين في جميع أنحاء منطقة الساحل، فيما يواجه النفوذ الغربي تحدياً من قبل الصين وروسيا والوافدين الجدد، مثل مجموعة المرتزقة «فاغنر» الروسية.

وقد اتُهمت الحكومة في السابق، بقتل منفيين بارزين، مثل رئيس المخابرات السابق، باتريك كاريغيا، الذي عُثر عليه مخنوقاً حتى الموت، في غرفة فندق بجنوب إفريقيا في عام 2014. وقد أدى ذلك إلى توبيخ من أميركا، ونفت الحكومة تورطها في الحادث. headtopics.com

ويوجد نحو 6000 من ذوي «الخوذات الزرقاء»، الذين ترسلهم رواندا إلى الخارج، ويدرّون على الحكومة نحو 8.5 ملايين دولار شهرياً. وقد حازوا امتنان صُنّاع السياسة الغربيين، حيث ساعدوا رواندا في الحصول على التدريب والمعدات من أعضاء حلف «الناتو»، كما يقول الدبلوماسي الأميركي السابق، بيتر فام. وعلى مدى الأعوام القليلة الماضية، كان كاغامي يقدم القوات مباشرة إلى الحكومات المحاصرة.

وفي غضون ذلك، يبدو أن عمليات نشر القوات هذه تخدم هدفين رئيسين: يتمثل الأول في كسب المال والتأثير في الساحة الدولية. وقد أسهم الاتحاد الأوروبي بمبلغ 20 مليون يورو لمصلحة مهمة رواندا في موزمبيق. ولكن هذا لا يعني الكثير. headtopics.com

وقد ازداد عدد الشركات الرواندية في كلا البلدين، والعديد منها مرتبط بشركة «كريستال فنتشرز»، وهي شركة قابضة مترامية الأطراف تمثل الذراع الاستثمارية للحزب الحاكم في رواندا. ويقول ديفيد هيمبارا، وهو مستشار اقتصادي سابق للرئيس، والذي أصبح الآن من أشد المنتقدين في المنفى: «أينما ذهب الجيش، تتبعه شركة (كريستال فنتشرز)».

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