رفع أسعار الفائدة في روسيا أكثر من التوقعات

أعلن البنك المركزي الروسي، أمس، رفع أسعار الفائدة الرئيسة بأكثر من التوقعات بسبب استمرار المخاوف من ارتفاع التضخم، حتى بعد أن أدت إعادة فرض قيود على حركة الأموال إلى تخفيف الضغوط على الروبل الروسي في سوق الصرف.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الروسي قررت اليوم زيادة سعر الفائدة الرئيسية إلى 15 % وهي الزيادة الرابعة على التوالي للفائدة الروسية. وأشارت بلومبرغ إلى أن القرار الأخير يرفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ أبريل 2022، مع خطر دفع الاقتصاد الروسي إلى دائرة الركود. لكن ظهر أن البنك المركزي يعطي استقرار الروبل أمام الدولار الأولية لكبح جماح التضخم في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لخوض الانتخابات الرئاسية مارس المقبل.

وقال البنك المركزي إن هناك حاجة لتشديد إضافي للسياسة النقدية للحد من ارتفاع معدل التضخم وإعادته إلى المستوى المستهدف وهو 4 % في العام المقبل. ولم يشر البنك إلى ما إذا كان يعتزم زيادة الفائدة مجدداً في اجتماعه المقبل. headtopics.com

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