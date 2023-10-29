رشق حافلة ليون بالحجارة وإصابة المدرب قبل مواجهة مارسيليا في الدوري الفرنسي

تعرضت حافلة أولمبيك ليون للرشق بالحجارة قبل مواجهة مضيفه أولمبيك مارسيليا في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم الأحد.

وتعرض الإيطالى فابيو جروسو، المدير الفنى لفريق ليون الفرنسى، لإصابة خطيرة جراء الاعتداءات التى تعرض لها الفريق من جانب جماهير مارسيليا قبل مواجهة الفريقين مساء اليوم. وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن جماهير مارسيليا قامت بالاعتداء على حافلة فريق ليون ورشقها بالحجارة، مما أدى إلى تهشم زجاج النوافذ.

وأضافت الصحيفة أن الاعتداء أسفر عن إصابة خطيرة فى الوجه لمدرب ليون، جروسو، موضحة أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائى حتى الآن بإقامة المباراة من عدمها. وأظهرت اللقطات التي بثتها محطة (سكاي إيطاليا) الأضرار التي لحقت بنوافذ الحافلة ومساعدين اثنين يرشدان المدرب فابيو جروس إلى داخل الاستاد. وكان المدرب يغطي وجهه بيديه الملطختين بالدماء. headtopics.com

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