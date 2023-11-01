رشقة صاروخية 'كبيرة' أطلقت صوب أسدود وغلاف غزة

وقتل في إسرائيل 1400 شخص معظمهم مدنيون قضوا في اليوم الأول للهجوم الذي احتجزت خلاله حماس 240 رهينة، وفق السلطات الإسرائيلية. أما من الجانب الفلسطيني، فقد أسفر القصف الإسرائيلي المدمّر على قطاع غزة عن مقتل 8525 شخصا، معظمهم مدنيون، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة في حكومة حماس التي تسيطر على غزة.بعد الغارات الإسرائيلية العنيفة التي شهدها مخيم جباليا شمال قطاع غزة أمس، أعلنت حركة حماس مقتل 7 أسرى في تلك الغارات.وأشارت كتائب القسام، الجناح ...مع ارتفاع عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي إلى 12 خلال العمليات البرية التي جرت أمس في شمال قطاع غزة، خرج دانيال هغاري، المتحدث باسم الجيش ليوضح ...

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