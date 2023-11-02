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رسومات من حرمان.. صور

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يتم تنظيم الفصل من قبل معرض هونار سيرا وهي نقابة للرسامين ترأسها طالبة الهندسة زاربينه خاطرزاي البالغة من العمر 27 عاماً.

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