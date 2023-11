رسومات من حرمان.. صور

يتم تنظيم الفصل من قبل معرض هونار سيرا وهي نقابة للرسامين ترأسها طالبة الهندسة زاربينه خاطرزاي البالغة من العمر 27 عاماً.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: EMARATALYOUM »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: 140 ألف مهاجر معظمهم أفغان غادروا باكستان قبيل انقضاء «مهلة الترحيل»قال مسؤولون باكستانيون، الأربعاء، إن أكثر من 140 ألفاً من المهاجرين غير المسجلين معظمهم أفغان...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: القمة الشرطية العالمية تعرض أجندة أعمالها في معارض دوليةشاركت وفود من المكتب التنفيذي للقمة الشرطية العالمية في عدد من أكبر المعارض والمؤتمرات الدولية التخصصية

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: مكتب البعثات الدراسية يُنظّم لقاءً تعريفياً افتراضياً بحضور أكثر من 3800 طالب وطالبةنظّم «مكتب البعثات الدراسية» لقاءً تعريفياً افتراضياً، حضره أكثر من 3800 طالب وطالبة من المواطنين المُتميّزين

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: العين ضيف الوصل في مواجهة المتصدر ووصيفهتشهد المرحلة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين الخميس، قمتين من العيار الثقيل، حين يحل العين المتصدر

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: فرنسا: خمسة من رعايانا تم إجلاؤهم من غزة إلى مصر الأربعاءخرجت «مجموعة أولى تضم خمسة مواطنين فرنسيين»، ضمن أكثر من 400 شخص من الأجانب ومزدوجي

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: «سوق المحتوى الرمضاني» يختتم دورته الثانيةاختتمت فعاليات الدورة الثانية من «سوق المحتوى الرمضاني الإلكتروني»، بعد يومين من الأنشطة الافتراضية

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕