رزان المبارك ومحمود محيي الدين يشاركان في الاجتماعات التمهيدية لـ«COP28»

وركزت مشاركتهما على دور المدن والأقاليم والشركات ومنظمات المجتمع المدني (الجهات الفاعلة غير الحكومية) في قيادة العمل المناخي الفعّال. وأكد الرائدان والمشاركون أهمية تبنّي الحلول القائمة على الطبيعة، والتمويل المبتكر للمناخ، وتعزيز مشاركة الشعوب والشباب والنساء والمجتمعات المحلية في جهود العمل المناخي.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALKHALEEJ »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

WAMNEWS: رزان المبارك ومحمود محيي الدين يشاركان في الاجتماعات الوزارية التمهيدية لـ COP28أبوظبي في الأول من نوفمبر / وام / شاركت سعادة رزان خليفة المبارك، رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ لمؤتمر الأطراف COP28، نظيرها الدكتور محمود محيي الدين رائد الأمم المتحدة لتغير المناخ لمؤتمر COP27 في الاجتماعات الوزارية التمهيدية لـ COP28، التي انعقدت هذا الأسبوع في أبوظبي بدولة الإمارات.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

ALBAYANNEWS: رئيس الدولة يلتقي المشاركين في الاجتماعات الوزارية التمهيدية لـ'كوب28 'موقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: رئيس الدولة يلتقي المشاركين في الاجتماعات الوزارية التمهيدية لـ'كوب28 'أبوظبي في 30 أكتوبر / وام / التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 'حفظه الله' اليوم الوزراء والوفود المشاركين في الاجتماعات الوزارية التمهيدية لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ' كوب 28'. ورحب سموه ـ خلال اللقاء الذي جرى في قصر الحصن ـ بضيوف الدولة..

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

EMARATALYOUM: رئيس الدولة يلتقي المشاركين في الاجتماعات الوزارية التمهيدية لـ'كوب28'تابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية

مصدر: emaratalyoum | اقرأ أكثر ⮕

EMARATALYOUM: رئيس الدولة يلتقي المشاركين في الاجتماعات الوزارية التمهيدية لـ'كوب28 'تابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية

مصدر: emaratalyoum | اقرأ أكثر ⮕

ALBAYANNEWS: سلطان الجابر خلال الاجتماعات التمهيدية في أبوظبي لمؤتمر الأطراف: «COP28» يستهدف تحقيق تقدم جوهري في العمل المناخيموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕