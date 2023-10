رايتكم عالية

قلنا إنها لفلسطين، الأرض التي باركها رب العالمين، لا يغيّر رأينا منحرف عن الطريق القويم، ولا أقصد حركة البيع والشراء المسمّاة «حماس»، بل الجميع، فهذه عادتنا مع كل الذين مرّوا على واجهة هذه القضية، وحقّقوا منافع لهم ولأولادهم وإخوانهم وأصهارهم وأولاد عمومتهم وبطاناتهم، نختلف مع الأشخاص، ولا نبدّل مواقفنا كما يبدّل الإخوان ميولهم وأولوياتهم، ولا نقفز فوق الثوابت.

أقول ذلك للذين تركوا معاناة أهل غزّة وشغلوا شبكتهم «الدساسة» بالشائعات ضد الذين أرسلوا طوابير الشاحنات إلى معبر رفح قبل أن يفتح، وخصّصوا وقتهم للمشاورات مع قادة العالم لوقف عملية اجتياح القطاع، وقدّموا مشاريع القرارات بوقف فوري لإطلاق النار في مجلس الأمن، ورفضوا رفضاً قاطعاً تحميل سكان غزّة المسؤولية الجماعية عن فعل فئة كانت تعلم أن مغامرتها الصبيانية ستكون باهظة التكاليف، وسيدفع ثمنها الأبرياء.

الإخوان اعتقدوا أن الظروف أصبحت مواتية لهم، وجعلوا من خطوة حماس نصراً، وفرصة سانحة لتشويه من أسقطوهم في مصر وتونس وليبيا والخليج، فكثّفوا هجومهم بهذا الكم الذي نشاهده من الشائعات، واستدعاء صور قديمة ونشرها بعد التزوير، وجيّشوا شبكاتهم التي تديرها مراكز في المنافي والفنادق والمنتجعات الأوروبية، وللأسف، من خلفها شراذم ما زالت تعمل في دول شقيقة، ومعهم «فئران المحور» الذين تنصّلوا عن الاتفاقات السرية المبرمة مع حماس وغيرها، ودخلوا الجحور تاركين حشدهم الإلكتروني يكمل مسيرة الأكاذيب. headtopics.com

نحن ننطلق من تحت راية عالية، بيضاء ناصعة، لا تدنّسها بقع سوداء حاقدة، ولا تلتفت إلى أفعال فئة تتغذى على دماء أهلها وأرواحهم، وستبقى هذه الراية عالية تحت قيادة أهل الحكمة والمواقف الصادقة.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: AlBayanNews »

التعود على الآيس كريم ورقائق البطاطا يهدد بالإدمانوجدت دراسة من جامعة ميشيغان الأمريكية، أن التعود على تناول الآيس كريم ورقائق البطاطا تسبب الإدمان لأنها أطعمة فائقة المعالجة، وتحتوي على نسبة عالية من السكر والكربوهيدرات. اقرأ أكثر ⮕

'راكز' ترحب بشركة كاربون أليرت المبتكرة في مجال تكنولوجيا المناخرأس الخيمة في 25 أكتوبر / وام / انضمت شركة 'كاربون أليرت' العاملة في مجال تكنولوجيا المناخ المبتكرة، إلى مجتمع أعمال مناطق رأس الخيمة الاقتصادية 'راكز'، لتصبح الشركة الأولى من نوعها في الإمارات الشمالية ويصب تركيزها على الحد من انبعاثات الكربون العالمية الإجمالية عن طريق توفير أرصدة كربون عالية الجودة وطرحها في الأسواق المنظمة. اقرأ أكثر ⮕

إيرانموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة سات اقرأ أكثر ⮕

اللاجئون السوريون في تركيا..موقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة سات اقرأ أكثر ⮕

حزب اللهموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة سات Like it! We would like to invite you to visit our caricature. اقرأ أكثر ⮕

مسابقة التسامحموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة سات IITolerance السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف آخر يوم للاشتراك 16 سبتمبر ؟ هل اغلق باب الاشتراك ؟ اقرأ أكثر ⮕