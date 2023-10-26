رئيسة حكومة آيسلندا تشارك النساء المضربات طلباً للمساواة في الأجور مع الرجال

رئيسة حكومة آيسلندا قررت البقاء في منزلها لتعرب عن إضرابها. أرشيفيةقالت رئيسة حكومة آيسلندا كاترين جاكوبسدوتير إنها ستبقى في منزلها كجزء من مشاركتها في الإضراب في جزيرة آيسلندا، وتوقعت من النساء الأخريات في حكومتها القيام بالأمر ذاته.

ووصف إضراب يوم الثلاثاء الماضي، الذي استمر من منتصف الليل حتى منتصف الليل من اليوم التالي، بأنه الأكبر منذ أن شهدت آيسلندا أول حدث من نوعه في 24 أكتوبر 1975، عندما رفضت 90% من النساء العمل أو التنظيف أو رعاية الأطفال للتعبير عن غضبهن من التمييز في مكان العمل.

وفي عام 1976، أصدرت آيسلندا قانوناً يضمن المساواة في الحقوق بغض النظر عن الجنس. ومنذ ذلك الحين، حدثت إضرابات جزئية عدة، كان آخرها في عام 2018، حيث غادرت النساء العمل في وقت مبكر من بعد الظهر، وهو ما يرمز إلى الوقت من اليوم الذي تتوقف فيه النساء، في المتوسط، عن كسب الدخل مقارنة بالرجال. headtopics.com

وأشارت المدارس، والأنظمة الصحية، التي تطغى عليها قوة العمل النسائية، إلى أنها ستتأثر كثيراً نتيجة الإضرابات. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية إنها قلصت ساعات البث في يوم الإضرابات وأكدت أن فرع أحد البنوك هو الوحيد الذي فتح أبوابه للعملاء.

وجرى تنظيم تجمعات يوم الثلاثاء الماضي في جميع أنحاء آيسلندا، وأكبرها في ريكيافيك، حيث تم إغلاق جزء كبير من وسط العاصمة أمام حركة المرور وتجمع عشرات الآلاف على تلة «أرنارهول» العشبية للمشاركة في مسيرة. وتنقسم حكومة جاكوبسدوتير بالتساوي بين الوزراء الذكور والإناث، وما يقرب من نصف أعضاء برلمان آيسلندا، من النساء. ولكن على الرغم من أن النساء في آيسلندا يمارسن جميع الوظائف، من الأسقف إلى قادة الرابطة الوطنية للمصارعة، إلا أن الوظائف الأقل أجراً، مثل التنظيف ورعاية الأطفال، لاتزال تتولاها النساء في الغالب. headtopics.com

ويعتمد العمل الضروري للاقتصاد الذي تهيمن عليه السياحة، على المهاجرين إلى حد كبير، والذين يعملون لساعات طويلة ويتقاضون أرخص الأجور. ووفقاً لإحصاءات آيسلندا، فإن 22% من النساء في قوة العمل مولودون خارج الجزيرة.

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