رئيس الدولة يوجه بعلاج ألف طفل فلسطيني في مستشفيات الإمارات برفقة عائلاتهم

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية اليوم مع ميريانا سبولياريتش رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر. تأتي مبادرة استضافة الأطفال من قطاع غزة وتقديم الرعاية الطبية والصحية لهم، ضمن الجهود المتواصلة التي تقوم بها دولة الإمارات في تقديم الإغاثة للشعب الفلسطيني الشقيق خاصة الأطفال استجابة للأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمرون بها.

وبحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وميريانا سبولياريتش خلال الاتصال أهمية إيصال المساعدات الإغاثية والطبية إلى المدنيين في قطاع غزة بشكل مكثف ومتواصل وآمن إلى جانب ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المتضررين من الأزمة الراهنة.

