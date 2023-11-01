رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الجزائر بذكرى اليوم الوطني لبلاده

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين، إلى فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: WAMNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

WAMNEWS: المري يحضر حفل السفارة التركية بيومها الوطنيأبوظبي في 30 أكتوبر / وام / حضر معالي عبدالله بن طوق المرى وزير الاقتصاد مساء اليوم حفل الاستقبال الذي أقامه شهادة توقاي تونشير سفير جمهورية تركيا لدى الدولة بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: عبدالله بن طوق يحضر حفل السفارة التركية في يومها الوطنيحضر عبدالله بن طوق المرى وزير الاقتصاد، مساء الاثنين، حفل الاستقبال الذي أقامه توقاي تونشير سفير جمهورية تركيا لدى الدولة، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: بث مباشر لحفل تتويج أبطال تحدي القراءة العربي 2023يكرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، اليوم الثلاثاء أبطال تحدي القراءة العربي بموسمه السابع في أوبرا دبي

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: محمد بن زايد: العلاقات الإماراتية- الأردنية تاريخية وأخويةبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: برعاية محمد بن راشد.. منتدى دبي للأعمال ينطلق غداًبرعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ينطلق، الأربعاء، منتدى دبي للأعمال..

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: محمد بن راشد يشهد حفل تكريم أبطال تحدي القراءة العربيشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله" حفل تكريم أبطال تحدي القراءة العربي 2023

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕