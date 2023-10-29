رئيس الدولة ونائباه يعزون ملك البحرين بوفاة الشيخة نورة بنت سلمان

أبوظبي في 29 أكتوبر / وام / بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة"حفظه الله" برقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة سمو الشيخة نورة بنت سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة.

أبوظبي في 29 أكتوبر / وام / بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة"حفظه الله" برقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة سمو الشيخة نورة بنت سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي" رعاه الله" وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: wamnews »

رئيس الدولة ونائباه يعزون ملك البحرين بوفاة الشيخة نورة بنت سلمانموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

رئيس الدولة ونائباه يعزون ملك البحرين بوفاة الشيخة نورة بنت سلمانبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله» برقية تعزية إلى أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة اقرأ أكثر ⮕

رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس كازاخستان في ضحايا الانفجارأبوظبي في 29 أكتوبر / وام / بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 'حفظه الله' ، برقية تعزية إلى فخامة قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان، في ضحايا انفجار منجم كوستينكو الذي تعرضت له منطقة كاراجاندا في جمهورية كازاخستان ، وأسفر عن وقوع عدد من الوفيات والجرحى، متمنياً سموه الشفاء العاجل لجميع المصابين. اقرأ أكثر ⮕

رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس كازاخستان في ضحايا انفجار منجمموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس كازاخستان في ضحايا الانفجاربعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله... اقرأ أكثر ⮕

رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس كازاخستان في ضحايا الانفجارتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية اقرأ أكثر ⮕