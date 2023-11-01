رئيس الدولة ونائباه يهنئون الحاكم العام لأنتيغوا وباربودا بذكرى استقلال بلاده

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين، إلى رودني وليامز.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين، إلى جاستون براون رئيس وزراء أنتيغوا وباربودا.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALBAYANNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

WAMNEWS: رئيس الدولة ونائباه يهنئون الحاكم العام لأنتيغوا وباربودا بذكرى استقلال بلادهأبوظبي في الأول من نوفمبر / وام / بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 'حفظه الله'، برقية تهنئة، إلى فخامة رودني وليامز الحاكم العام لأنتيغوا وباربودا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الجزائر بذكرى اليوم الوطني لبلادهأبوظبي في الأول من نوفمبر / وام / بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 'حفظه الله'، برقية تهنئة، إلى فخامة عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: محمد بن زايد: العلاقات الإماراتية- الأردنية تاريخية وأخويةبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: بعد اشتباكات حدودية.. وزير الأمن العام الصيني في ميانماريجري وزير الأمن العام الصيني وانغ شياو هونغ، زيارة لميانمار لإجراء محادثات مع المجلس العسكري الحاكم في البلاد، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية الثلاثاء...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: بعد اشتباكات حدودية.. وزير الأمن العام الصيني يزور ميانماريجري وزير الأمن العام الصيني وانغ شياو هونغ، زيارة لميانمار لإجراء محادثات مع المجلس العسكري الحاكم في البلاد، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية الثلاثاء...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: بث مباشر لحفل تتويج أبطال تحدي القراءة العربي 2023يكرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، اليوم الثلاثاء أبطال تحدي القراءة العربي بموسمه السابع في أوبرا دبي

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕