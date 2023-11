رئيس مجلس النواب الأمريكي يعتزم تقديم مشروع قانون لمساعدة إسرائيل

وفي أول إجراء تشريعي كبير في عهد رئيس مجلس النواب الجديد مايك جونسون، كشف الجمهوريون في مجلس النواب عن مشروع قانون إنفاق تكميلي مستقل يقدم 14.3 مليار دولار لإسرائيل عن طريق خفض الأموال التي تجمعها مصلحة الضرائب.

ويواجه هذا الإجراء معارضة قوية من الديمقراطيين، وأيضاً من بعض الجمهوريين. وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، الثلاثاء إن مشروع القانون سيصل ميتا إلى مجلس الشيوخ.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALKHALEEJ »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: محمد بن راشد: الاجتماعات السنوية للحكومة وقفة لتشخيص أولوياتناترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اجتماع مجلس الوزراء والذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: «إف.بي.آي»: أمريكا تواجه مخاطر إرهابية هي الأكبر منذ عهد «داعش»اعتبر مدير مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي كريستوفر راي، الثلاثاء، أن الهجوم الذي شنته حركة «حماس» على إسرائيل

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: بث مباشر لحفل تتويج أبطال تحدي القراءة العربي 2023يكرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، اليوم الثلاثاء أبطال تحدي القراءة العربي بموسمه السابع في أوبرا دبي

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: محمد بن راشد يشهد حفل تكريم أبطال تحدي القراءة العربيشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله" حفل تكريم أبطال تحدي القراءة العربي 2023

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: محمد بن راشد: نرى في الطلاب العرب الخير.. ونرى فيهم مستقبلاً أجمل لأمتنا العربيةقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله»

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: برعاية محمد بن راشد.. منتدى دبي للأعمال ينطلق غداًبرعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ينطلق، الأربعاء، منتدى دبي للأعمال..

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕