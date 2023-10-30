رئيس مجلس النواب الأمريكي: دعم إسرائيل يتعين أن يتصدر أجندة أمننا القومي

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي الجديد مايك جونسون، إنه يتوقع اتخاذ إجراء في المجلس هذا الأسبوع لطرح مشروع قانون تمويل لدعم إسرائيل بصورة منفردة، على الرغم من أن الرئيس جو بايدن يسعى للحصول على حزمة مساعدات بقيمة 106 مليارات دولار لإسرائيل وأوكرانيا مجتمعتين.

وقال جونسون في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأحد: «سنطرح مشروع قانون منفرد لتمويل إسرائيل هذا الأسبوع في مجلس النواب»، مضيفاً أنه يعتقد أن هذا الإجراء سيحظى بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وأن الجمهوريين سيدعمون إجراءً مماثلاً في مجلس الشيوخ، وأوضح أن ذلك الدعم يتعين أن يتصدر أجندة الأمن القومي الأمريكي.

وطالب بايدن الكونغرس بالموافقة على مخصصات تكميلية بقيمة 106 مليارات دولار، مع تخصيص الجزء الأكبر منها لتعزيز دفاعات أوكرانيا ضد روسيا، والباقي مقسم بين إسرائيل ومنطقة المحيط الهادي والهندي، وإنفاذ قوانين الهجرة على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك. headtopics.com

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: alkhaleej »

نتانياهو: إسرائيل تدرس «كل الخيارات» للإفراج عن الرهائن بغزةقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، السبت، إن إسرائيل ستدرس... اقرأ أكثر ⮕

بدلاً من التوغل البري.. أمريكا تقترح على إسرائيل هجوماً من نوع جديد على غزةتستمر إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالضغط على إسرائيل... اقرأ أكثر ⮕

رئيس COP28: لدينا الإرادة والخبرة والعزيمة لتحقيق النجاحات المنشودة في دبيأكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أن رئاسة المؤتمر تعمل دعم تحقيق تقدم جوهري في العمل المناخي rn اقرأ أكثر ⮕

إسرائيل تكثف عملياتها في غزة.. وحماس: سنتصدى لها «بكامل قوتنا»قالت حركة حماس، السبت، إن مقاتليها في غزة على استعداد للتصدي لهجمات إسرائيل «بكامل قوتهم»... اقرأ أكثر ⮕

العراق يفتتح 7 مشاريع جديدة في مصافي الصمودأكد حيان عبد الغني، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط العراقي، الأحد، أن تشغيل مصفاة الشمال في بيجي بطاقة اقرأ أكثر ⮕

«الإمارات الصحية» تحقق 100% بمؤشرات جودة الرعاية التمريضيةأعلن الدكتور محمد سليم العلماء رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات... اقرأ أكثر ⮕