رئيس الدولة ونائباه يهنئون الرئيس التركي بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمس اتصالاً هاتفياً مع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، هنأه خلاله بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية، وأعرب سموه عن أطيب تمنياته لتركيا حكومةً وشعباً بدوام التقدم والازدهار. وأكد سموه خلال الاتصال متانة العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وتركيا، والحرص المتبادل على تنميتها ودفعها إلى الأمام على جميع المستويات بما يحقق تطلعات شعبيهما الصديقين نحو التنمية والرخاء.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقية تهنئة إلى رجب طيب أردوغان، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأكد سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على الروابط التاريخية والثقافية القوية التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التركية. وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «تهانينا للشعب التركي بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الجمهورية التركية. نتمنى للشعب التركي المزيد من الإنجازات والازدهار في القرن القادم.. نشاركهم روابط تاريخية وثقافية قوية ونتطلع إلى تعزيز علاقاتنا لتحقيق مستقبل آمن ومزدهر للبلدين وللعالم». headtopics.com

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رئيس الدولة ونائباه يهنئون الرئيس التركي بمناسبة ذكرى يوم الجمهوريةأبوظبي في 29 أكتوبر / وام / بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية. اقرأ أكثر ⮕

رئيس الدولة ونائباه يهنئون الرئيس التركي بمناسبة ذكرى يوم الجمهوريةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

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