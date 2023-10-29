رئيس الدولة ونائباه يهنئون الرئيس التركي بالذكرى المئوية للتأسيس

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» أمس اتصالاً هاتفياً مع رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة، هنأه خلاله بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية.. وأعرب سموه عن أطيب تمنياته لتركيا حكومةً وشعباً بدوام التقدم والازدهار.

إلى ذلك بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، برقية تهنئة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية. وتحتفل تركيا بذكرى أحداث 29 أكتوبر 1923، عندما أعلن مصطفى كمال اتاتورك أن تركيا أصبحت منذ ذلك الحين جمهورية، ومن ثم الإعلان رسمياً أن النظام التركي هو نظام جمهوري، وسميت البلاد «الجمهورية التركية»، وتم التصويت في الجمعية الوطنية الكبرى، وانتخب أتاتورك كأول رئيس للجمهورية.

وتعكس الزيارات واللقاءات الرسمية بين قيادتي البلدين، عمق العلاقات الثنائية. وشكلت الزيارة التاريخية للمغفور له، الشـيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لتركيا في عام 1984، أساساً منطلقاً لعلاقات متينة وقوية بين البلدين. headtopics.com

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن دولة الإمارات تعد تركيا شريكاً أساسياً، ولديها توجه استراتيجي لدفع العلاقات معها إلى مستويات أعلى في مجالات التجارة والتكنولوجيا والطاقة والأمن الغذائي وغيرها.

وناقش المجلس في اجتماع عقد في أبوظبي 30 يوليو الماضي، بعد إعادة تشكيله، الفرص الجديدة للتعاون المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية تركيا في مجالات وأنشطة التجارة وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والزراعة والنقل والسياحة والأمن الغذائي والطاقة والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والمصرفية، والبنية التحتية والثقافة والرعاية الصحية والصناعة والابتكار والتكنولوجيا. headtopics.com

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: AlBayanNews »

رئيس الدولة ونائباه يهنئون الرئيس التركي بمناسبة ذكرى يوم الجمهوريةأبوظبي في 29 أكتوبر / وام / بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية. اقرأ أكثر ⮕

رئيس الدولة ونائباه يهنئون الرئيس التركي بذكرى يوم الجمهوريةبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة... اقرأ أكثر ⮕

رئيس الدولة ونائباه يهنئون الرئيس التركي بمناسبة ذكرى يوم الجمهوريةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

رئيس الدولة ونائباه يهنئون الرئيس التركي بمناسبة ذكرى يوم الجمهوريةتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية اقرأ أكثر ⮕

رئيس الدولة ونائباه يهنئون الرئيس التركي بمناسبة ذكرى يوم الجمهوريةتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية اقرأ أكثر ⮕

رئيس الدولة يهنئ هاتفياً الرئيس التركي بالذكرى المئوية لتأسيس الجمهوريةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕