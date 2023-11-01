رئيس لجنة الإشراف على البيت الأبيض يتهم بايدن بتلقي «أموال مُبيضة» من الصين

قال كومر: "تذكروا عندما قال جو بايدن للشعب الأمريكي إن ابنه لم يربح أموالًا في الصين؟ حسنًا، ليس فقط أنه كذب حول ربح ابنه هانتر أموالًا في الصين، ولكنه اتضح أيضًا أن مبلغ 40,000 دولار من أموال صينية «مُبيضة» وصلت إلى حساب جو بايدن البنكي بشكل شخصي بواسطة شيك، ولجنة الإشراف تمتلك هذه المعلومات".
وفي الرسالة على «واتس آب»، زعم هانتر بايدن أنه ووالده سيضمنان أنه "ستندم على عدم اتباع توجيهاتي". طلب هانتر تحويل 10 ملايين دولار لصالح مشروعه المشترك مع CEFC المسمى «سينوهوك القابضة». وأشار كومر، باستناده إلى سجلات البنوك التي تم الحصول عليها، إلى أنه في 8 أغسطس 2017 تم إرسال الأموال بقيمة 5 ملايين دولار إلى «هودسون ويست 3»، شركة مشتركة أسسها هانتر بايدن وشريك CEFC جونغوين دونغ، وفي نفس اليوم، قامت «هودسون ويست 3» بإرسال 400,000 دولار إلى «أواسكو بي سي»، وهي كيان منفصل يتحكم فيه ويمتلكه هانتر بايدن.
وأضاف كومر: "بدون تداول أسرته لاسمه وبدون تهديد ابنه هانتر لشريك في CEFC بعواقب يزعم أن جو بايدن كان يعلم بها، لم يكن لدى جيمس المال لكتابة شيك بقيمة 40,000 دولار لشقيقه جو". وأشار إلى أن تعامل عائلة بايدن مع CEFC بدأ بينما كان جو بايدن نائبًا للرئيس.
وفي الوقت الذي أكد فيه الرئيس جو بايدن دائمًا أنه لم يكن لديه أعمال تجارية مع ابنه، كشفت رسائل نصية حصلت عليها شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية في عام 2020 أن جو بايدن قام في مايو 2017 بلقاء شركاء أعمال هانتر في مشروع «سينوهوك» وتحديدًا مقابلته لتوني بوبولينسكي، وتم الاجتماع في 2 مايو 2017، ووفقًا لبريد إلكتروني تم الحصول عليه من قبل «فوكس نيوز» في عام 2020، والذي تم التحدث فيه عن "حزم تعويض" لستة أشخاص في صفقة تجارية «CEFC»، ويتضمن البريد الإلكتروني...
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