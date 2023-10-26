رئيس الدولة يستقبل منتخب الجوجيتسو الفائز بـ10 ميداليات في «آسياد الصين»

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، اليوم الخميس، منتخب الإمارات للجوجيتسو وأعضاء مجلس إدارة «اتحاد الإمارات للجوجيتسو» والشركاء ورعاة هذه الرياضة.

وهنأ سموه خلال اللقاء، المنتخب والجهازين الإداري والفني بالأداء الرياضي المشرف للمنتخب والذي أسفر عن الفوز بـ 10 ميداليات ملونة خلال مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية الـ 19 «الآسياد» التي استضافتها مؤخراً مدينة هانجتشو في جمهورية الصين، متمنياً لهم ولزملائهم من الرياضيين دوام التوفيق والتألق في حصد مزيد من الإنجازات التي تضاف إلى رصيد الدولة في مختلف أنواع الرياضات.

كما هنأ سموه مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو، مشيداً بجهوده للارتقاء بهذه الرياضة من خلال توفير بيئة مثالية لصناعة أبطال ومواهب قادرين على تحقيق الإنجازات ورفع اسم الإمارات في جميع المحافل الرياضية. وثمن سموه الدعم الذي يقدمه شركاء النجاح ورعاة رياضة الجوجيتسو والذي كان له كبير الأثر في النتائج التي يحققها الرياضيون ومواصلة ازدهار هذه الرياضة. headtopics.com

من جهته، توجه رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو عبدالمنعم الهاشمي، بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو رئيس الدولة للاهتمام والدعم الذي يقدمه سموه للرياضيين والقطاع الرياضي ويمثل حافزاً لمواصلة تحقيق مزيد من الإنجازات التي تعزز مكانة الدولة على الساحة الرياضية العالمية.

وقال الهاشمي: «إن الإمارات تقود بكل فخر واعتزاز مسيرة تطوير رياضة الجوجيتسو على مستوى العالم، وأصبحت واحدة من أكثر دول العالم تأثيراً في تحديد ملامح مستقبل هذه الرياضة، وذلك بفضل دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ومتابعة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي»، مشيراً إلى أن «أبوظبي أصبحت عاصمة الجوجيتسو العالمية وأكبر مطور للعبة في العالم». headtopics.com

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