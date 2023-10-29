رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس كازاخستان في ضحايا انفجار منجم

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان، في ضحايا انفجار منجم كوستينكو الذي تعرضت له منطقة كاراجاندا في جمهورية كازاخستان، وأسفر عن وقوع عدد من الوفيات والجرحى، متمنياً سموه الشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس قاسم جومارت توكاييف.

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رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس كازاخستان في ضحايا الانفجارأبوظبي في 29 أكتوبر / وام / بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 'حفظه الله' ، برقية تعزية إلى فخامة قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان، في ضحايا انفجار منجم كوستينكو الذي تعرضت له منطقة كاراجاندا في جمهورية كازاخستان ، وأسفر عن وقوع عدد من الوفيات والجرحى، متمنياً سموه الشفاء العاجل لجميع المصابين. اقرأ أكثر ⮕

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس التشيك بذكرى اليوم الوطني لبلادهأبوظبي في 28 أكتوبر / وام / بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 'حفظه الله'، برقية تهنئة، إلى فخامة بيتر بافيل رئيس جمهورية التشيك، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. اقرأ أكثر ⮕

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس التشيك بذكرى اليوم الوطني لبلادهموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس التشيك بذكرى اليوم الوطني لبلادهبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة، إلى فخامة بيتر بافيل رئيس جمهورية التشيك، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده اقرأ أكثر ⮕

رئيس الدولة ونائباه يهنئون الرئيس التركي بمناسبة ذكرى يوم الجمهوريةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

رئيس الدولة ونائباه يهنئون الرئيس التركي بذكرى يوم الجمهوريةبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة... اقرأ أكثر ⮕