رئيس الدولة يستقبل منتخب الإمارات للجوجيتسو ومجلس إدارة الاتحاد

أبوظبي في 26 أكتوبر / وام / استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" .. منتخب الإمارات للجوجيتسو وأعضاء مجلس إدارة "اتحاد الإمارات للجوجيتسو" والشركاء ورعاة هذه الرياضة.

من جانبه توجه سعادة عبد المنعم السيد محمد الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو رئيس الدولة للاهتمام والدعم الذي يقدمه سموه للرياضيين والقطاع الرياضي ويمثل حافزاً لمواصلة تحقيق مزيد من الإنجازات التي تعزز مكانة الدولة على الساحة الرياضية العالمية.

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رئيس الدولة يستقبل وزير الدفاع البريطانيتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية اقرأ أكثر ⮕

رئيس الدولة يستقبل وزير الدفاع البريطانيأبوظبي في 26 أكتوبر / وام / استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” معالي جرانت شابس وزير الدفاع في المملكة المتحدة الصديقة. اقرأ أكثر ⮕

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