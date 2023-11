رئيس الدولة: بقيادة خادم الحرمين الشريفين ومحمد بن سلمان تواصل السعودية الازدهار

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": " تمنياتي بالتوفيق والنجاح للمملكة العربية السعودية الشقيقة في تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2034. بقيادة خادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن سلمان تواصل المملكة التنمية والازدهار."

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALBAYANNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: تحت رعاية محمد بن زايد.. مهرجان الشيخ زايد ينطلق 17 نوفمبرتحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: مواجهة ثأرية بين النصر والاتفاق في كأس السعوديةيشهد ملعب الأول بارك الجامعي في الرياض الثلاثاء، مواجهة ثأرية بين النصر وضيفه الاتفاق ضمن ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الذي انطلق الاثنين، وسجل تأهل الهلال والفيصلي والخليج...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: ماني ينقذ النصر في كأس السعودية.. وجيرارد رأى أسوأ تحكيم منذ 1997قاد الدولي السنغالي ساديو فريق النصر السعودي إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه على ضيفه الاتفاق في الأول بارك بهدف دون مقابل

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: حكم مباراة النصر والاتفاق يثير غضب رونالدوأثار حكم مباراة النصر والاتفاق السعوديين غضب البرتغالي كريستيانو رونالدو، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، الثلاثاء.

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: الهلال يعبر الحزم إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفينقادت ثلاثية نظيفة لكل من الهلال والفيصلي إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب الحزم والنجمة، إلى جانب تأهل الخليج الذي تغلب بركلات الترجيح على ضمك في افتتاح ثمن نهائي البطولة...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: محمد بن راشد: الاجتماعات السنوية للحكومة وقفة لتشخيص أولوياتناترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اجتماع مجلس الوزراء والذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕