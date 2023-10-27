رئيس الدولة يبحث مع رئيس أذربيجان علاقات البلدين وتنويع آفاقها

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمس، اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، تناول علاقات البلدين وفرص تعزيز التعاون وتنويع آفاقه، بما يحقق تطلعات البلدين نحو التقدم والتنمية والازدهار.

وبحث سموه والرئيس إلهام علييف، خلال الاتصال، مسارات تطور التعاون بين دولة الإمارات وأذربيجان، خصوصاً في المجالات الحيوية الاستثمارية والاقتصادية والتنموية، والطاقة المتجددة، وغيرها مما يتسق مع أولويات البلدين في تحقيق التنمية المستدامة.

وأشاد رئيس أذربيجان بالمشروعات التنموية الحيوية التي تنفّذها دولة الإمارات في بلاده، مشيراً في هذا السياق، إلى محطة «كاراداغ» للطاقة الشمسية الكهروضوئية التي دشّنتها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) بطاقة إنتاجية تبلغ 230 ميغاواط وتعد أكبر محطة من نوعها قيد التشغيل على مستوى المنطقة، وأول مشروع طاقة شمسية مستقل قائم على الاستثمار الأجنبي في أذربيجان. headtopics.com

ويأتي تدشين محطة «كاراداغ» في أذربيجان، مع قرب انطلاق مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، الذي يقدم نموذجاً لإسهامات دولة الإمارات الفاعلة في تسريع الجهود العالمية لإيجاد حلول مستدامة تدفع العمل المناخي.

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محمد بن زايد ورئيس أذربيجان يبحثان تعزيز التعاون وتنويع آفاقهتلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، اليوم اتصالاً هاتفياً من إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان.. اقرأ أكثر ⮕

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